Адвокати Луценка просять повернути Пшонці «напівфабрикат»

Адвокати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА просять Печерський райсуд Києва повернути його справу на додаткове розслідування у зв’язку з численними процесуальними порушеннями, які були скоєні слідчим Сергієм ВОЙЧЕНКОМ під час досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у своєму клопотанні адвокати звертають увагу суду на те, що на досудовому слідстві слідчий своїми діями позбавив Ю.ЛУЦЕНКА права на захист, зокрема, йому не була надана можливість оскаржити постанову про порушення кримінальної справи, а також суд всупереч чинним законодавчим нормом не розглянув клопотання захисту, які виникли в нього після ознайомлення з матеріалами справи, чим, у тому числі, порушив рішення Печерського райсуду, яким було встановлено терміни для ознайомлення із справою, і відправив її до суду для розгляду по суті.

Адвокат Ігор ФОМІН наголосив: «Слідчий не тільки не мав права без розгляду клопотань направляти справу на розгляд, але й порушив рішення суду, який встановив терміни для ознайомлення адвокатами з матеріалами справи».

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що підтримує клопотання своїх адвокатів, зауваживши, що «суд не може оцінювати в повній мірі той «товар», який зробила Генпрокуратура, оскільки він є «полуфабрикатом», а тому справа підлягає поверненню на додаткове розслідування до Генпрокуратури».

Представники прокуратури заявили, що «в ході досудового слідства не було порушено процесуальних вимог, у тому числі при розгляді скарги клопотань, а тому в задоволенні заявленого клопотання треба відмовити».

Суд знову пішов до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення стосовно зазначеного клопотання.