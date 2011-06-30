Три фракції заявили про недовіру голові Київської облради

Депутати фракцій ВО «Свобода», «Фронт Змін» та «УДАР» у Київській обласній раді заявляють про недовіру голові обласної ради Олександру КАЧНОМУ.

Про це йдеться у спільній заяві цих фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

«30 червня під час проведення 7-ї сесії 6-го скликання голова Київської обласної ради О.КАЧНИЙ вдався до грубих порушень законодавства України, наслідком чого стала зміна порядку денного», - підкреслюється в заяві.

За словами її авторів, це було зроблено з метою не допустити публічного обговорення заяв депутатських фракцій та депутатських запитів фракцій ВО «Свобода», партії «Фронт Змін», Київської обласної організації політичної партії "УДАР» та партії «Сильна Україна», оскільки вони піднімали незручні для влади питання.

«Висловлюючи протест проти брутального порушення депутатських прав, зазначені фракції залишили залу пленарних засідань», - йдеться в заяві.

Проте у сесійній залі продовжились порушення законодавства України, наголосили депутати від опозиції, зазначивши, що члени лічильної комісії Київської облради зафіксували, що станом на 11.50 у сесійній залі відсутній кворум, тобто, ухвалювані рішення – незаконні (замість 75 депутатів, необхідних для ухвалення рішень, присутні лише 72).

Враховуючи викладене, фракції ВО «Свобода», партії «Фронт Змін» та Київської обласної організації партії "УДАР» заявляють про недовіру голові Київської обласної ради О.КАЧНОМУ та попереджають, що у разі повторення грубих порушень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту Київської обласної ради, ініціюватимуть питання про його відставку в порядку ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».