У Януковича навчать журналістів, як не потрапити під гарячу руку охороні

Прес-служба президента запрошує журналістів узяти участь у семінарі "Взаємодія зі ЗМІ: Безпека журналістів та особливості роботи охоронних служб".

Він відбудеться у понеділок, 4 липня, о 10:00, сказано в повідомленні, розісланому прес-службою Віктора Януковича, повідомляє Українська правда.

На семінарі буде обговорюватися український та міжнародний досвід.

На нього журналістів усіх видів ЗМІ запрошують "координатор проектів ОБСЄ в Україні, представник в Україні організації "Репортери без кордонів", Інститут масової інформації, Управління державної охорони України та прес-служба президента України".

Участь у семінарі візьмуть: прес-секретар президента Дарія Чепак, начальник УДО Ігор Калінін, представник організації "Репортери без кордонів" в Україні Оксана Романюк, міжнародний експерт зі взаємодії служб охорони та ЗМІ та екс-охоронець королівської родини Великобританії Аллан Джонс, юрист ІМІ Роман Головенко.

"На семінарі будуть розглянуті класичні конфлікти, що мали місце між журналістами та представниками силових структур, правові аспекти повноважень журналістів та охорони, міжнародні стандарти у цій сфері", - сказано у повідомленні.

Семінар пройде в Інституті УДО України Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (вул. Каменєва, 8 конференц-зала, 2-й поверх).

Попередня акредитація на цей захід обов'язкова (за тел. 255-78-44 і 255-63-18 – 1 липня, до 19:00).

При цьому на сайті президента станом на 12:44 немає інформації про цей семінар.

Як відомо, раніше неодноразово траплялися конфлікти між працівниками ЗМІ та представниками Управління державної охорони.