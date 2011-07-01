Янукович і Саргсян домовилися зняти торгові обмеження
Товарообіг повернеться на докризовий рівень?
Україна і Вірменія домовилися зняти торгові обмеження між країнами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній з Президентом Республіки Вірменія Сержем САРГСЯНОМ прес-конференції в Києві.
Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що під час переговорів була відзначена необхідність розширення договірно-правової бази між Україною і Вірменією. Зокрема, у протоколі, підписаному за наслідками сьогоднішнього засідання міжурядової комісії, наголошується на необхідності зняти торгові обмеження під час руху товарів.
«Ми записали, що протягом року знімемо ці обмеження», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також відзначив, що сторони домовилися значно активізувати свої відносини у різних сферах взаємодії, починаючи з економіки і закінчуючи міжнародними питаннями.
Зокрема, президенти висловилися за збільшення товарообігу між країнами.
С.САРГСЯН підкреслив, що вже до кінця цього року або до початку наступного товарообіг між Україною і Вірменією повернеться на докризовий рівень.
Також президенти велику увагу надали співпраці у гуманітарній сфері. Вони сподіваються, що Дні культури Вірменії, які розпочинаються під час візиту С.САРГСЯНА до України, сприятимуть розвитку таких відносин.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що наступного року у Вірменії пройдуть Дні культури України.
Також президенти порушили питання про діаспору, яка проживає на території двох країн.
С.САРГСЯН пригадав, що серед його співвітчизників, які зробили значний внесок у розвиток української культури, був видатний діяч мистецтва Сергій Параджанов, продовжує свою діяльність режисер Роман БАЛАЯН.