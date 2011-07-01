Президент України Віктор Янукович привітав архітекторів, проектувальників та будівельників України. Про це повідомляє прес-служба Президента.

"Щиро вітаю всіх зодчих України з професійним святом – Днем архітектури.

Завдяки вашій праці оновлюються міста, втілюються в життя програми житлового будівництва, створюються сучасні промислові та бізнес-центри.

Історична зміна архітектурних стилів відображає об'єктивний процес демократизації й гуманізації духовної культури українського суспільства. Нам є чим пишатися і що берегти.

Упевнений, що ви, архітектори, зробите усе можливе для того, щоб життя в Україні було комфортним для наших громадян.

Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, творчого натхнення та успіхів у роботі", - йдеться у привітанні.

Всесвітній день архітектури установлений в 1985 році у перший понеділок липня Міжнародним союзом архітекторів, що виник в 1946 році, після Другої світової війни, коли потрібно було піднімати з розвалин міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам'ятники архітектури.

В Україні в 1995 році встановлено День архітектури України, який відмічається щорічно 1 липня. Цього дня проводиться присудження і вручається Державна премія України в галузі архітектури.