Луценка перевели до камери «смертників», заявляє його дружина

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з медичної частини Лук'янівського СІЗО, де він перебував останнім часом після виходу з голодування, перевели до камери “смертників”.

Про це повідомила Ірина ЛУЦЕНКО після сьогоднішньої зустрічі з чоловіком у СІЗО, поінформували УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

Вона нагадала, що тільки вчора подавала судді Сергію ВОВКУ клопотання, в якому просила суд дозволити провести Ю.ЛУЦЕНКОВІ медичне обстеження в зв'язку з погіршенням його стану здоров'я.

“Оце - справжнє обличчя влади. Як тільки я заявила, що стан здоров'я ЛУЦЕНКА погіршився і йому потрібно пройти обстеження у лікаря, як він знову опинився в камері “смертників”, - заявила вона.

У «Народній самообороні» також додали, що вчора під час судового засідання стало відомо, що керівництво Лук'янівського СІЗО двічі зверталось до Печерського суду з листом, в якому наголошувало на необхідності проведення додаткового обстеження і лікування Ю.ЛУЦЕНКА в лікарні поза межами СІЗО.