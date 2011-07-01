В Одеській області - масовий мор риби

Жителі смт Овідіополь Одеської області виявили сьогодні в Дністровському лимані масовий мор риби, переважно карася й тарані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС Одеської облдержадміністрації, «для визначення причин загибелі риби проведено відбір проб риби, води, мулу, які направлено в Одеську обласну ветеринарну лабораторію».

У свою чергу, працівники комунальних служб райцентру Овідіополь збирають мертву рибу для подальшої утилізації.

Комісією з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Овідіопольської райдержадміністрації виявлено багато мертвої риби як на березі лиману, так і в прибережній воді, а також живих карасів і тарані на плаву з ознаками задухи.

Висновок фахівців обласної ветлабораторії очікується наступного тижня, додали в управлінні МНС.