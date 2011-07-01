В МЗС кажуть, що не чули з вуст Клінтон згадки про Тимошенко

Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН не називала процес над лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО політично вмотивованим.

Як повідомляє “Українська правда” про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, який був присутній на міністерській конференції Спільноти демократій у Вільнюсі.

За його словами, Г.КЛІНТОН сказала: "Ми маємо уважно стежити за тим, щоб не відбувалося згортання демократії на рівні континенту, нас непокоїть ситуація в Білорусі, а також політично вмотивовані переслідування політиків чи не допуск партій до участі у виборах".

"Було сказано про політично мотивований процес проти опозиційних політиків, але не було названо ані країни, ані ім'я конкретного політика", - додав О.ВОЛОШИН.

Він запевняє, що у виступі Г.КЛІНТОН згадувала ні Україну, ні Росію, «ні ім'я Ю.ТИМОШЕНКО, тим більше».

«Звідки взялась Україна - взагалі не відомо. Не було сказано там: переслідування лідера опозиції чи колишнього прем’єра. Нічого такого взагалі не говорили", - додав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України.

"Якщо в Америці вважають за потрібне, а вони робили заяви, в тому числі і по справі ТИМОШЕНКО, то вони роблять це... ", - уточнив О.ВОЛОШИН.

Як повідомлялося, раніше газета Washington Post написала, що на міністерській конференції Спільноти демократій у Вільнюсі Г.КЛІНТОН нібито висловила думку, що судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО є політично вмотивованим.