Янукович: практика Євросуду є лакмусовим папірцем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що практика Європейського суду з прав людини допомагає Україні у впровадження демократичних принципів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТОЮ.

«Практика Європейського суду є лакмусовим папірцем, який допомагає нам побудувати вірний шлях демократичного поступу», - сказав Президент України.

Він підкреслив, що сьогодні він дуже багато часу приділяє реформуванню судочинства, кримінальної юстиції, реформи правоохоронних органів.

На початку зустрічі В.ЯНУКОВИЧ пригадав свою попередню зустріч з Ж.-П.КОСТОЮ, яка відбулась в Страсбурзі минулого року у приміщенні Європейського суду з прав людини.

«Я вперше був в цьому чудовому будинку, і все, що ви мені розповіли, мене дуже вразило», - сказав Президент. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що тоді розмова була дуже теплою та людяною.