Голова Євросуду: Луценко політик, але це нічого не змінює

Голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА запевняє, що Євросуд однаково ставиться до розгляду справ як політиків, так і звичайних громадян, права яких були порушені в країнах, де вони мешкають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.-П.КОСТА заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Наскільки я знаю, у нас немає якихось особливих ставлень до якихось там політичних справ», - сказав Ж.-П.КОСТА.

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання, чи дійсно в Україні існують так звані «політичні справи», Ж.-П.КОСТА наголосив: «Ні, я не казав, що це політичні справи. Я знаю, що ця людина (екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО - УНІАН) є політиком… Для нас ці справи не є політичними, просто заявники є політиками».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи і щодо незаконності його утримання під вартою.