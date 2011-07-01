Антикорупційний закон можна розцінити як перший крок

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» можна розцінювати як перший крок на шляху боротьби з корупцією.

Таку думку висловив народний депутат України Петро ПИСАРЧУК (фракція Партії регіонів), коментуючи набуття чинності з сьогоднішнього дня даного закону.

Як повідомляє прес-служба П.ПИСАРЧУКА, він зазначив, що закон загострить увагу суспільства на проблемі корупції, яка сьогодні ганьбить нашу країну та гальмує розвиток державності.

«Наслухаєшся політиків: одні шукають ворогів в Москві, інші – в Брюсселі, а насправді до найбільших наших ворогів, без перебільшення, можна віднести саме корупцію, яка, наче ракова пухлина, запустила свої метастази в офіси партійних, громадських і навіть релігійних організацій», - сказав депутат.

За його словами, антикорупційний закон можна розцінювати як перший крок на шляху боротьби з корупцією. Водночас, на переконання парламентарія, лише винятково за допомогою законів корупцію подолати неможливо.

П.ПИСАРЧУК підкреслив, що «одними законами корупцію не побороти, як і, до речі, репресіями». «Немало людей вже абсолютно спокійно сприймають таку ситуацію, коли з пожертв на будівництво чи ремонт храму треба дати «відкат» настоятелю храму. Тому вирішальна роль в подоланні корупції залишається за суспільством», - наголосив він.

П.ПИСАРЧУК вважає, що “українцям потрібно зректися філософії «не помастиш – нічого не вирішиш».

Як відомо, з 1 липня набирає чинності закон «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», крім ст. 12 (Фінансовий контроль), що набере чинності з 1 січня 2012 року.