В Україну через 16 років повернувся лідер кримських сепаратистів

До Сімферополя в суботу прибув перший та останній президент Республіки Крим Юрій МЄШКОВ.

До Криму він повернувся після 16 років вигнання, які провів у Москві, повідомляє радіо «Свобода».

На сімферопольському залізничному вокзалі екс-президента автономної республіки зустрічали кілька його колишніх соратників із Республіканського руху Криму, який у середині 1990-х років контролював владу на півострові.

Ю.МЄШКОВ відмовився спілкуватися з журналістами, пообіцявши зробити це після того, як врегулює родинні питання.

Разом з тим, Ю.МЄШКОВ передав через соратників, які його зустрічали, що що має намір після 6 липня провести ряд зустрічей з кримськими виборцями і вважає за доцільне ініціювати кампанію з відновлення колишньої кримської Конституції зразка 1992 року, яка гарантувала Криму конфедеративні відносини з Україною.

Як відзначає радіо «Свобода», лідер кримських сепаратистів Ю.МЄШКОВ перебував на посаді президента Республіки Крим з лютого 1994 року по березень 1995 року, коли за рішенням центральної влади України посада кримського президента була ліквідована.