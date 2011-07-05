Представник Януковича запевняє, що «наружку» Тимошенко перевірять

Заяву екс-прем`єра Юлії Тимошенко щодо стеження і прослуховування буде перевірено.

Таку думку озвучив представник президента у Верховній Раді, депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, чи буде перевірено факт спостереження.

"Я переконаний, що буде. Будь-яке прослуховування без санкції відповідних органів і посадових осіб не можливе. Я переконаний, що така заява лідера опозиційної політичної сили є, звичайно, серйозною, для того щоб залишитися бе відповідної реакції", - зазначив депутат.

"Така заява, як мінімум, є підставою для серйозної перевірки", - додав він.

Як відомо, у понеділок, прийшовши до Печерського райсуду Києва, Тимошенко заявила, що за нею ведеться стеження, а її соратників прослуховують.

Українська правда