Томенко б'є тривогу: дійде до того, що доведеться назву Києва міняти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до керівництва Києва з вимогою невідкладно розглянути ситуацію, що склалася довкола руйнування гори Щекавиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у зверненні віце-спікер наголосив, що Щекавиця є одним із символів української столиці, оскільки це гора одного із засновників Києва – Щека.

Він підкреслив, що її історія тісно пов’язана з історією Київської Русі, а тому лише через своє легендарне минуле вона є священним символом національної української культури. Натомість, сьогодні, як відомо, на Щекавиці розпочато земельно-будівельні роботи, там планується зведення чергового елітного будинку чи офісу. «Це при тому, що на цьому історичному місці не були проведені належні археологічні дослідження», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що за участю громадськості та Комітету Київради з питань культури і туризму (голова комітету Олександр Бригинець) вже пройшла не одна акція протесту, водночас жодна посадова особа ні уряду, ні Києва на ситуацію не відреагувала.

М.ТОМЕНКО висловив припущення, що відсутність реакції посадовців Києва на ситуацію, що склалася довкола руйнування історичної гори, свідчить про те, що вони «або зневажають історію міста Києва, або бояться належним чином реагувати на цю ситуацію, оскільки, варто допустити, хтось із нинішніх високопосадовців вирішив побудувати офіс або будинок на історичному місці».

«За логікою речей, за ліквідацією гори Щекавиця треба ліквідувати історію про заснування міста Києва», - наголосив М.ТОМЕНКО. «Так дійде до того, що доведеться назву Києва змінювати», - додав він.

«За будь-яких обставин київська влада, яка, щоправда, не обрана киянами, а призначена Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, повинна розглянути це питання, яке турбує абсолютну більшість киян та українців, і не допустити руйнування одного із символів столиці», - підкреслив М.ТОМЕНКО.