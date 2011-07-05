Ющенко пообіцяв Саркозі, що в угоді не буде перспективи членства в ЄС?

Ще у 2008 році на той час Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв Президенту Франції Ніколя САРКОЗІ не наполягати на європейській перспективі України в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, пише газета «Коммерсант-Украина».

Як нагадує видання, 4 липня посол Польщі в Україні Генрік ЛИТВИН на прес-конференції в Києві представив програму польського головування в ЄС. Серед іншого, Варшава планує підписати договір про вступ до Євросоюзу Хорватії, а також добитися прогресу в переговорах про членство з Ісландією і Туреччиною. При цьому польські дипломати окремо задекларували готовність "знайти усі можливості" для продовження переговорів зі Стамбулом.

У 41-сторінковій програмі Україна згадується лише у парі з Молдовою – з цими країнами Польща має намір досягти прогресу в процесі укладення договору про асоціацію, створення зони вільної торгівлі і реалізації плану дій з лібералізації візового режиму.

Відсутність згадок про подальше зближення Києва і Брюсселя Г.ЛИТВИН пояснив тим, що багато з членів Євросоюзу поки не готові говорити про європейське майбутнє України.

"У програму головування вписується не те, що було б добре з погляду Варшави, а те, в чому можливе досягнення консенсусу країн-членів ЄС", - сказав посол Польщі.

Як зазначає газета, турецьке питання, яке Варшава внесла до списку пріоритетних, також не має одностайної підтримки в Євросоюзі.

Як відомо, Україна наполягає на згадці перспективи членства у майбутній угоді про асоціацію з ЄС. Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, який очолює переговорну групу за угодою про асоціацію, раніше заявляв, що Київ згодиться підписати документ лише у разі фіксації в його тексті "чіткої європейської перспективи України".

Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, коментуючи європейські перспективи України, пов`язав прогрес у цьому питанні з ситуацією у сфері демократії. "Україні потрібно пройти серйозний шлях у просуванні європейських стандартів демократії, щоб досягти довіри всіх 27 країн і їх згоду на те, щоб зробити наступний крок", – зазначив він.

Тим часом, газеті стало відомо про ще одну перешкоду для згадки про європейську перспективу в угоді про асоціацію. Ще в 2008 році В.ЮЩЕНКО пообіцяв президенту головуючої тоді в ЄС Франції Н.САРКОЗІ, що Київ не вимагатиме включення цього пункту до тексту майбутнього договору.

"Коли ми домовлялися із САРКОЗІ, частиною цієї домовленості було те, що в тексті угоди не буде перспективи членства", – сказав колишній заступник глави Секретаріату Президента із зовнішньополітичних питань Олександр ЧАЛИЙ, виступаючи у п`ятницю в Києві на засіданні Національного конвенту України щодо ЄС. Як відомо, Н.САРКОЗІ як діючий Президент Франції має процедурну можливість блокувати переговори з Україною у випадку, якщо домовленість з ним буде порушена.

О.ЧАЛИЙ вважає, що офіційному Києву слід зосередитися на досягненні реальних цілей у переговорах про асоціацію. "Враховуючи нинішню ситуацію в ЄС, отримання нами перспективи нереально. Нам варто відкинути цю ідею, і закінчувати переговори якнайскоріше", – пояснив дипломат.

Втім, у МЗС не мають наміру відступати від раніше визначеної переговорної лінії. "Ми продовжуємо наполягати, що така фраза (про перспективу членства) повинна бути в політичній частині угоди", – заявив «Коммерсанту» директор Департаменту політики і безпеки МЗС Олександр АЛЕКСАНДРОВИЧ, висловивши упевненість, що більшість рядових жителів ЄС підтримує подальше зближення Києва і Брюсселя.