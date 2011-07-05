В Азарова кажуть, що журналістів не вибирають

Заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України Євген КРАВЕЦЬ наголошує, що ніякої «вибірковості» щодо журналістів, які бажають висвітлювати заходи за участю прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, немає.

У переданому УНІАН коментарі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю СКМУ до матеріалу «Юрист: охорона Азарова порушує Закон «Про інформацію», наголошується: «Представники ЗМІ, які бажають висвітлювати роботу уряду та прем’єр-міністра України, можуть робити це безперешкодно, без жодних обмежень. Будь-якому публічному заходу за участю М.АЗАРОВА передує широка акредитація, яку проводить Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Інформація про захід розміщується на Урядовому порталі, як правило, за день до його проведення і всі бажаючі представники ЗМІ можуть акредитуватися на нього за телефонами (зазвичай вказується 3-4 телефони) або надіславши відповідну інформацію на електронну адресу. Ми завжди зацікавлені в якомога ширшому висвітленні діяльності уряду та прем`єр-міністра України».

Що стосується заходів за участю М.АЗАРОВА 21 і 22 червня, про які йдеться у матеріалі «Юрист: охорона Азарова порушує Закон «Про інформацію», заступник директора Департаменту Є.КРАВЕЦЬ повідомляє наступне: «На відкриття оновленого хірургічного комплексу Інституту раку акредитувалися більше 60 журналістів, представників багатьох українських ЗМІ. У програмі заходу був організований і підхід до преси прем`єр-міністра, де журналісти могли поставити запитання главі уряду як по темі заходу, так і будь-які інші. До речі, така практика спілкування М.АЗАРОВА із ЗМІ є традиційною. Щодо заходів, які відбувалися 22 червня, то цього дня підходу до преси не було, оскільки це не передбачалося протоколом».

«Наголошую, що ніякої «вибірковості» щодо журналістів, які бажають висвітлювати заходи за участю Прем`єр-міністра України, немає. Детальніше про час та місце їх проведення можна дізнатися на сайті kmu.gov.ua в рубриці «Анонси урядових заходів», - заявив Є.КРАВЕЦЬ

Як повідомляв УНІАН, юрист Київської незалежної медіа-профспілки Людмила ОПРИШКО зазначила, що охорона прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА порушує закон «Про інформацію» в редакції від 13 січня 2011 року, коли частину журналістів не підпускає до чиновника.

Таку відповідь юрист дала на запит журналіста LB.ua Андрія ЯНІЦЬКОГО щодо фактів, викладених у статті «Азаров расчищает дорогу «избранным» журналистам» від 22 червня 2011 року. У статті йдеться про те, що охорона М.АЗАРОВА двічі не пропустила частину журналістів до прем’єр-міністра: 21 червня під час відкриття хірургічного комплексу Інституту рака і 22 червня під час покладання квітів до Могили невідомого солдата.

«Відповідно до статті 3 Закону України «Про інформацію» в редакції від 13.01.2011 року, основними напрямами державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації тощо», - йдеться у коментарі юриста КНМП.