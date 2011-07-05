Луценко відкопав ще одну кримінальну справу проти судді Вовка?

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що проти судді Печерського районного суду міста Києва Сергія ВОВКА, який розглядає його справу, порушувалася ще одна кримінальна справа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні у перерві судового засідання.

«До речі, проти судді ВОВКА є ще одна кримінальна справа, але про це поговоримо пізніше», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня захист Ю.ЛУЦЕНКА подавав клопотання про перенесення судового засідання у справі екс-міністра до отримання від прокуратури інформації щодо порушення кримінальної справи, у якій одним із фігурантів є головуючий у судовому процесі суддя С.ВОВК, а також до отримання інформації з Вищої ради юстиції, що нею у березні розглядалося і було закрито провадження про звільнення вказаного судді з посади за порушення присяги.

У Генеральній прокуратурі заперечили наявність кримінальної справи стосовно С.ВОВКА, наголосивши, що «ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 23 лютого 2010 року залишено в силі постанову Голосіївського районного суду м. Києва дворічної давнини (від 16 липня 2009 року) про скасування як незаконної постанови про порушення кримінальної справи стосовно Сергія ВОВКА».