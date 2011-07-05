З Vanco розсварився вже й Кабмін Азарова?

Кабінет міністрів України перервав переговори з Vanco Prykerchenska про укладення мирової угоди.

Як повідомили газеті «КоммерсантЪ» у Міненерго, переговори між компанією Vanco Prykerchenska з однієї сторони і Кабміном, Міненерго і Мінприроди з другої, припинено зі обопільної згоди. В міністерстві не стали уточнювати причину.

Водночас джерело видання, знайоме з ходом переговорів, заявило, що сторони не змогли домовитися про юридичне закріплення довгострокових гарантій захисту інвестицій Vanco у розмірі 20 млрд. доларів. Після чого було ухвалено рішення продовжити розгляд між сторонами в суді.

Як повідомлялося, в квітні міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що уряд затвердив мирову угоду з Vanco. Тоді він запевняв, що угоду буде підписано в квітні.

У 2006 році Vanco International виграла конкурс на розробку ділянки Чорного моря. У 2007 році Мінприроди позбавило компанію ліцензії на розробку шельфу. У відповідь "дочка" Vanco звернулася до Стокгольмського арбітражного суду.