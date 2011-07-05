Луценко підозрює, що прокуратура хоче дочекатися його розтину

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що адміністрація СІЗО не виконує рішення суду про його доставку до лікарні для обстеження шлунка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам під час перерви у судовому засіданні.

«Ще один нюанс. Суддя ВОВК дозволив вивезти мене у лікарню швидкої медичної допомоги для проведення обстеження стосовно наявних у мене виразок та інших захворювань… Такий дозвіл вже третій тиждень знаходиться у СІЗО. Але замість того, щоб мене обстежити, мене відправили в камеру для «пожиттєвих», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, обстежити внутрішні органи в умовах СІЗО «можна лише під час розтину, то очевидно прокуратура розраховує так», не даючи дозволу для зміни запобіжного заходу.