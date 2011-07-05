Єфремов прогнозує, що ВР післязавтра працюватиме вночі

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що у четвер парламент працюватиме і вночі над законопроектом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ повідомив на брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, до законопроекту на сьогодні більше тисячі поправок, які потрібно буде розглянути в сесійному залі. «Я не виключаю варіант, що ми працюватимемо у четвер допізна і вночі з тим, щоб якщо не повністю, то по максимуму розглянути всі зауваження, які подано до цього законопроекту», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він додав, що «якщо знадобиться продовжити роботу в п`ятницю, то ми це теж робитимемо; якщо знадобиться працювати в суботу, значить, теж у суботу працюватимемо».