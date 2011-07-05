Союз юристів України вважає, що пряма трансляція “справи ТИМОШЕНКО” може спричинити тиск на свідків.

Про це йдеться у заяві Союзу юристів, переданій УНІАН.

В Союзі вважають, що «висвітлення ходу процесу у цій резонансній справі є вкрай необхідним для країни. Це є ознакою високорозвиненого громадянського суспільства і, без сумніву, є здобутком України».

Однак Союз юристів України висловлює занепокоєння тим, що пряма трансляція засідання в подальшому може завдати шкоди основним засадам судочинства, спричинити тиск на свідків та ускладнити процедуру отримання та дослідження доказів у справі.

“Так, статтею 293 Кримінально-процесуального кодексу України з метою унеможливлення впливу на показання свідків передбачено їх видалення із зали суду. Об’єктивність їх показів забезпечується саме недопустимістю спілкування допитаних свідків із недопитаними. Тому цілком зрозуміло, що допитані свідки залишаються у залі судового засідання і не можуть покинути його до закінчення судового розгляду без дозволу головуючого”, – йдеться у заяві.

Також у Союзі нагадують, що відповідно до статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проведення в залі судового засідання відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду і вирішення цього питання є прерогативою суду. “Якщо й надалі через прямий ефір цей процес використовуватиметься як політична трибуна, суддя вправі заборонити відеотрансляцію цього засідання. І це не зашкодить принципу гласності та відкритості судового процесу, який може бути відкритим для представників преси та громадськості”, – йдеться у заяві.