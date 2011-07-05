Мін‘юст оприлюднив проект Кримінального процесуального кодексу

Міністерство юстиції оприлюднило на своєму сайті для ознайомлення проект Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Мін’юсту, за словами голови Робочої групи при Президентові України з питань реформування кримінального судочинства, міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, проект готується для передачі на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія). Зокрема, триває переклад проекту кодексу англійською мовою.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що положення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України було ухвалено під час засідання Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства, яке відбувалось 16 червня цього року під головуванням Президента України.

Ключовими новелами проекту встановлюється процесуальна рівність та змагальність сторін; підвищуються права підозрюваних; розширюються права потерпілого; оновлюється процедура досудового розслідування; удосконалюється процедура судового контролю, забороняється повернення справ на додаткове розслідування, удосконалюється процедура оскарження судових рішень.

Проект кодексу розроблявся на основі напрацювань попередніх років, які частково були покладені в основу раніше розроблених проектів кодексу. У ньому також враховані пропозиції державних органів, які здійснюють правозастосовчу діяльність у сфері кримінальної юстиції, та провідних вищих навчальних закладів України.

На розгляд Верховної Ради проект планується винести вже цього року.