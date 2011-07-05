Макаренко і Шепітько не коментують своє звільнення

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА звільнили з-під варти завдяки позиції суспільства та світової спільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам після зустрічі звільнених.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо причин звільнення А.МАКАРЕНКА та Т.ШЕПІТЬКА, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Я думаю, правосуддя тут не причому. Я думаю, що саме через чітку позицію і світу, світової демократичної спільноти, і в Україні достатньо великої кількості людей, які вміють тримати позицію, все це все ж таки вдалося зробити. Мужність і Ігоря ДІДЕНКА, і Юрія ЛУЦЕНКА – їхня мужність створює перемогу. Тому що люди, які стоять і не ламаються, і не стають на коліна, і не дають покази, які з них намагаються вибити, люди, які знають, що вони зробили добру справу для держави – це люди, які заслуговують на повагу».

Водночас А.МАКАРЕНКО та Т.ШЕПІТЬКО поки що відмовились коментувати своє звільнення.

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, який також приїхав зустріти А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА, наголосив, що вони найближчим часом пройдуть медичний огляд. «Саме головне, що вони мужньо витримали і вони не дали тих показів, яких у них вимагали і які дискредитували б усе, що ми зробили добре для країни. І вони тримали удар – справжні офіцери», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під варти А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА.

Суд задовольнив клопотання захисту щодо зміни їм запобіжного заходу із взяття під варту на інший.

А.МАКАРЕНКО і Т.ШЕПІТЬКО були звільнені з-під варти одразу після оголошення суддею рішення суду. При цьому суд заборонив звільненим залишати територію України.

Суд мотивував своє рішення позитивними характеристиками щодо них, клопотанням поважних осіб щодо їхнього звільнення, поганим станом здоров’я А.МАКАРЕНКА і наявністю у Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

Колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА звинувачують у нібито неправомірному митному оформленні природного газу.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дана справа об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо А.МАКАРЕНКА.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред`явлені й іншим посадовцям, які працювали з ними – Т.ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСЬКОМУ.