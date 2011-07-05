Президент Кіпру став почесним громадянином Маріуполя

Сьогодні Президенту Республіки Кіпр Дімітрісу ХРИСТОФІАСУ було присвоєне звання «Почесний громадянин міста Маріуполя» і звання почесного професора Маріупольського державного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради, сьогодні в рамках візиту в Україну Д.ХРІСТОФІАС відвідав Донецьк і Маріуполь.

Міський голова Маріуполя Юрій ХОТЛУБЕЙ вручив пану Д.ХРИСТОФІАСУ медаль і грамоту почесного громадянина міста.

У міськраді зазначили, що рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Маріуполь» Президенту Кіпру за особистий внесок у зміцнення дружніх зв`язків між українським і кіпрським народами, участь у духовному відродженні греків України, активну позицію у вирішенні проблем греків зарубіжжя було прийнято на сесії Маріупольської міської ради 21 червня.

Сьогодні ж Президент Кіпру відвідав Маріупольський держуніверситет. На урочистому засіданні вченої ради йому було присвоєне звання почесного професора вузу.