Активіста Податкового майдану 7 місяців тримають у СІЗО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернеться до суду з проханням про зміну активістові Податкового майдану Сергію КОСТАКОВУ запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Як ідеться в повідомленні, 4 липня Н.КАРПАЧОВА зустрілася з народним депутатом, головою Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ для обговорення ходу розслідування справи активіста Податкового майдану С.КОСТАКОВА. За підсумками зустрічі омбудсмен підготувала лист голові Печерського районного суду Інні ОТРОШ з аргументацією про зміну С.КОСТАКОВУ запобіжних заході з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

На зустрічі також були присутні родичі і адвокат підприємця.

Коментуючи ситуацію, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила: «Справа С.КОСТАКОВА – це приклад того, як держава ставиться до своїх громадян, які не бояться відкрито заявляти свою громадянську позицію. Може, ця справа й не така резонансна, як інші. Але це не означає, що ми можемо залишитися байдужими до долі активного громадянина, який мав сміливість висловити свою незгоду з владою».

Нагадаємо, раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА, користуючись статусом народного депутата, направила ряд запитів у правоохоронні органи для забезпечення всебічного та об`єктивного розслідування справи С.КОСТАКОВА. Зокрема, запити були відправлені до Генпрокуратури, міністру внутрішніх справ, начальнику управління внутрішніх справ міста Києва, уповноваженій Верховної Ради України з прав людини.

20 червня Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Печерського районного суду з клопотанням про зміну С.КОСТАКОВУ запобіжного заходу на підписку про невиїзд. Під клопотанням підписалися 11 народних депутатів України. Аналогічне клопотання народний депутат подала до Печерського суду 6 травня.

Наступне засідання суду у справі С.КОСТАКОВА відбудеться 11 липня об 11.00. Згідно з досягнутою вчора домовленістю, на засіданні буде присутній представник омбудсмена.

За інформацією «Вперед», активістові, якого затримали 1 грудня минулого року, інкримінується пошкодження автомобіля, матеріальні збитки оцінюються в 26 тис. грн. Докази провини грунтуються на свідченнях свідків 8 міліціонерів і відеозапису. У суді 7 міліціонерів досі не дали свідчення, двічі не були на суді, відеозапис не оприлюднюється в суді, а обвинуваченому відмовлено в ознайомленні з відеозаписом. Суд тричі переносився, в результаті С.КОСТАКОВ уже більше 7 місяців знаходиться в СІЗО.