Ющенко боронитиме свій указ у суді перед Вітренко

Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення про залучення екс-президента Віктора ЮЩЕНКА в якості третьої особи на боці відповідача у справі про скасування указу, яким воїнів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) було визнано учасниками боротьби за незалежність України.

Про це повідомляє прес-служба партії «Наша Україна» з посиланням на представника В.ЮЩЕНКА у суді В’ячеслава МАРТИНЮКА.

«У даній справі позивач Наталія ВІТРЕНКО намагається обґрунтувати нібито незаконність прийняття ЮЩЕНКОМ указу про вшанування борців за незалежність України. Однак ми сподіваємося на законне обґрунтоване рішення і на те, що суд підтвердить абсолютну правомірність цього указу», - сказав В.МАРТИНЮК.

У партії нагадують, що В.ЮЩЕНКО видав указ про вшанування борців за незалежність України 28 січня 2010 року.

Крім вояків ОУН і УПА, борцями за українську незалежність було також визнано членів формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української держави Гетьманату, Української військової організації, Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української головної визвольної ради й інших військових формувань, які боролися за незалежність України.