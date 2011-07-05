СБУ завела кримінальну справу щодо «російського боргу» Тимошенко

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом замаху на розтрату державних коштів на суму 405 мільйонів доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії «United Energy International Limited» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначають у Службі безпеки України, приводом для порушення кримінальної справи стали звернення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 23 і 29 червня до СБУ, а також звернення міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до уряду України від 10 червня.

У ході розслідування кримінальної справи встановлюються усі службові особи, причетні до скоєного злочину.