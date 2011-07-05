СБУ завела кримінальну справу щодо «російського боргу» Тимошенко
Встановлюють причетних
Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом замаху на розтрату державних коштів на суму 405 мільйонів доларів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії «United Energy International Limited» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як зазначають у Службі безпеки України, приводом для порушення кримінальної справи стали звернення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 23 і 29 червня до СБУ, а також звернення міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до уряду України від 10 червня.
У ході розслідування кримінальної справи встановлюються усі службові особи, причетні до скоєного злочину.