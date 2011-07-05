Фракція Народної партії залишила сесійну залу ВР

Фракція Народної партії покинула сесійну залу Верховної Ради на знак протесту проти відхилення законопроекту «Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект був унесений народним депутатом України від фракції Народної партії Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ.

Ним передбачалося, що до осіб літнього віку відносяться чоловіки і жінки, старші 50 років, а до осіб похилого віку – чоловіки віком 60 років і жінки віком 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше 1,5 року.

Законопроектом передбачалося, що цим людям гарантується право на голосування на виборах, голосування на всеукраїнському та місцевих референдумах, обрання в органи державної влади та місцевого самоврядування, участь у діяльності політичних партій, виборчих блоків та громадських організацій.

Також у законопроекті зазначалося, що при прийнятті таких осіб на державну службу та в органи місцевого самоврядування не допускається встановлення будь-яких прямих або непрямих обмежень або переваг залежно від віку.

Коли цей законопроект не був підтриманий, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, як у цьому випадку можна говорити про солідарність парламентської більшості.