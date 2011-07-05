“Свобода” вимагає не допустити двомовності в одеських школах

Одеська обласна організація ВО “Свобода” надіслала звернення на адресу Президента України і генерального прокурора з вимогою не допустити порушення чинного законодавства депутатами Одеської міської ради, які 8 липня розглядатимуть на сесії проекти рішень про "двомовне" навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Як зазначається у документі, копію якого надано агентству УНІАН, згідно з підготовленими проектами рішень міськради, “до статутів 198 навчальних закладів Одеси планується внести зміни, якими поряд з державною українською мовою навчання обов`язковою мовою навчання визначається мова російської національної меншини. При цьому мови всіх інших національних меншин у навчальному процесі ігноруються”.

"Ці дії є не тільки відвертим наступом на державний статус української мови в окремо взятому українському місті, нехтуванням мов національних меншин, окрім однієї, але й грубим порушенням чинного законодавства України”, - наголошують автори звернення, зазначаючи, що “відповідно до ст. 7 Закону України "Про освіту", ст. 7 Закону України "Про загальну середню освіту", ст. 10 Закону України "Про дошкільну освіту" мова освіти визначається Конституцією України та Законом України "Про мови". Згідно зі ст. 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова”.

«Крім того, згідно зі статями 26-28 Закону України "Про мови", мовою навчання в навчальних закладах України є українська мова", – аргументує свою позицію облорганізація ВО “Свобода”.