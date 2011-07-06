Біля Печерського суду мітингують прихильники і противники Тимошенко

Біля Печерського райсуду Києва, який продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод з Росією у 2009 році, мітингують її прихильники і противники.

Як передає кореспондент УНІАН, біля арки, яка веде до будівлі Печерського суду, зібралися активісти партії "Батьківщина" та члени всеукраїнської громадської організації "Загальновоїнська спілка України".

Обидві сторони відділені одна від одної металевими турнікетами та шеренгами правоохоронців.

Слід зазначити, що на відміну від понеділка, коли також відбувалося засідання суду, сьогодні правоохоронці забезпечили нормальний доступ через центральний вхід для журналістів.