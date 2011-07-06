Суд знову взявся за Тимошенко
10:09, 06 липня 2011Політика
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Власенко на засіданні відсутній
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, у судовій залі присутні народні депутати і близько 20 журналістів.
На засіданні суду відсутній захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, який перебуває у відрядженні за кордоном.
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