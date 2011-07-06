Суддя Кірєєв зробив попередження Тимошенко

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ зробив попередження екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО за неповагу до суду через те, що вона не встає з місця, коли звертається до судді.

Як передає кореспондент УНІАН, нормами процесуального законодавства передбачено, що підсудний має вставати, коли звертається до судді.

Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що не вставати перед суддею - це її громадянська позиція.

«Коли в Україні буде суд, а не абсурд, тоді я буду звертатися до судді стоячи», - сказала вона.