Нардепа викликають на допит в МВС

Депутата від «Батьківщини» Деревляного викликали на допит до МВС у зв’язку з пошкодженням ним скла міліцейського автобусу

Тернопіль. 6 липня. УНІАН. Народного депутата України, голову Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Василя ДЕРЕВЛЯНОГО викликали на допит до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Батьківщина», депутата викликали у зв’язку з його участю у протестних акціях 25 червня, після яких було порушено кримінальну справу за пошкодження майна правоохоронців. У повістці сказано, що його викликають як свідка.

За словами В.ДЕРЕВЛЯНОГО, слідчого особливо цікавить епізод із побиттям лобового скла одного з міліцейських автобусів. В.ДЕРЕВЛЯНИЙ, який парасолькою бив у лобове скло автобуса, свої дії пояснює тим, що під колесами транспортного засобу знаходилася людина, в той час як правоохоронці на це не звертали уваги.

«Лише в такий спосіб можна було запобігти наїзду», – переконаний парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня ц.р. на Хрещатику під час блокування правоохоронцями мітингу прихильників лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО сталася сутичка між міліціонерами та депутатом Київради від "БЮТ-Батьківщини" Олександром БРИГИНЦЕМ.

Як повідомив сам О.БРИГИНЕЦЬ, після того, як на Хрещатик стали прибувати автобуси з міліціонерами, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО намагалися їм у цьому завадити.

За словами О.БРИГИНЦЯ, один з автобусів мав намір перекрити автомобіль, який забезпечував якісну трансляцію мітингу на всю вулицю. «Я і ще декілька депутатів намагалися зупинити цей автобус, і тому я став під колеса», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, автобус зупинився від нього на відстані 1-2 см. Після цього, сказав О.БРИГИНЕЦЬ, шестеро спецназівців схопили його за руки і за ноги і відтягли від автобуса.

Аналогічна ситуація сталася, за словами учасників мітингу, з народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Володимиром БОНДАРЕНКОМ.