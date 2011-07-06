Прокурори хочуть, щоб свідків у справі Тимошенко допитували без телекамер

Представники прокуратури в Печерському райсуді Києва виступають за заборону прямої трансляції та фото-, відеофіксації судового засідання під час допиту свідків у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з прокурорів під час виступу у суді.

За його словами, якщо під час допитів здійснюватиметься пряма трансляція із залу суду та фото-, відео фіксація процесу, ще не допитані свідки можуть дізнатися про перебіг подій у суді.