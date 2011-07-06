Суд у справі Тимошенко прийняв рішення видалити з зали нардепа Косіва

Печерський райсуд Києва, який розглядає справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, прийняв рішення за порушення порядку видалити з зали народного депутата Михайла КОСІВА (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

Як передає кореспондент УНІАН, після попередження добровільно залишити залу суду та отримавши відмову, суддя Родіон КІРЄЄВ зобов’язав представників судової міліції «Грифон» примусово видалити М.КОСІВА з зали.

Наразі між міліцією та народними депутатами, які присутні в залі, відбувається словесна перепалка. Вони попереджають міліціонерів, що ті не мають права всупереч закону про статус народного депутата застосовувати до М.КОСІВА будь-які дії.

Звертаючись до міліціонерів, депутати вигукують: «Ви не повинні виконувати злочинні прикази. Вас спеціально провокують!».