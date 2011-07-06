Бютівці закликають міліцію не виконувати рішення суду

Група народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина» закликає працівників судової міліції «Грифон» не виконувати рішення судді Родіона КІРЄЄВА видалити із зали Печерського райсуду Києва депутата Михайла КОСІВА.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники міліції продовжують наполегливо просити М.КОСІВА добровільно залишити залу на виконання рішення суду.

«Ви здійснюєте тиск на народного депутата! Якщо народному депутату стане зле, погіршиться його стан здоров’я, ви за це відповідатимете! Ми просимо вас припинити політичний і психологічний тиск на народного депутата», - наголошували колеги М.КОСІВА, звертаючись до працівників міліції.

Також депутати закликали міліціонерів написати рапорти і не служити «злочинному режиму».

У відповідь на репліки парламентаріїв працівники міліції підкреслили, що повинні виконати рішення суду і вивести порушника порядку із зали суду.