Комуністи не пускатимуть до Вічного вогню любителів яєчні

Комуністична партія України встановила охорону у столичному Парку Слави, щоб попередити нові акти вандалізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту заявив член фракції КПУ Євген ЦАРЬКОВ.

Він нагадав, що недавно у Парку Слави було здійснено акт вандалізму: молоді люди смажили на Вічному вогні яєчню.

«Фракція комуністів не допустить подальших актів вандалізму. Був встановлений пост з охорони цього святого пам’ятника», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року було затримано студентку Ганну СІНЬКОВУ, яка з декількома іншими дівчатами посмажила яєчню на Вічному вогні у Парку слави в Києві.

Крім того у липні за підозрою у смаженні яєчні на Вічному вогні у Парку Слави 21 червня було затримано ще трьох молодих чоловіків Кирила БАБЕНЦОВА, Богдана ТИЦЬКОГО і Олександра ЛАЗАРЕНКА.