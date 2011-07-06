Депутатові Косіву стало зле - викликали швидку

Народному депутатові з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайлу КОСІВУ, якого суддя Родіон КІРЄЄВ зобов`язав вивести із залу Печерського райсуду Києва, де розглядається справа екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, стало зле.

Як передає кореспондент УНІАН, було викликано швидку допомогу, з депутатом займаються лікарі.

Народний депутат Сергій МІЩЕНКО заявив журналістам, що рішення судді про видалення М.КОСІВА із залу суду незаконним.

Він відзначив, що досвідченіший суддя на місці Р.КІРЄЄВА міг застосувати іншу норму, наприклад штраф, оскільки народні депутати не позбавлені від адміністративної відповідальності.

За словами С.МІЩЕНКА, якщо співробітники міліції виконають рішення судді, в майбутньому проти них може бути порушена кримінальна справа.

Раніше Р.КІРЄЄВ прийняв рішення за порушення порядку видалити із залу народного депутата М.КОСІВА.