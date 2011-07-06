Суддя погрожує вивести Тимошенко з зали суду

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО та її захист вкотре заявили клопотання про відвід судді Родіона КІРЄЄВА, під головуванням якого відбувається розгляд кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Про це повідомляє сайт Tymoshenko.UA.

"Я хочу зараз заявити про відвід судді, який не має ані професійного, ані морального права бути суддею. Ви щойно ліквідували прозорість і публічність процесу, я впевнена, за дорученням президента країни. Ви виконуєте незаконні доручення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО під час засідання суду.

У зв`язку з цим екс-прем`єр попередила суддю про відповідальність за ухвалення несправедливих та неправосудних рішень. У відповідь на це зауваження Р.КІРЄЄВ оголосив попередження Ю.ТИМОШЕНКО за порушення дозволеної поведінки у суді та пригрозив видалити її із зали засідання. Присутні у залі відреагували на цю погрозу сміхом, повідомляє сайт Tymoshenko.UA.

"Ви вже припинили пряму трансляцію, а тепер разом з прокурорами хочете заборонити мені говорити. Цікавий підхід до справи", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Представники державного обвинувачення заявили, що клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про відвід судді є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Проте адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола ТИТАРЕНКО вдруге наголосив, що заборона прямої трансляції судового процесу не передбачено жодною нормою Кримінально-процесуального кодексу. За його словами, відкритість судового процесу має бути забезпечено на виконання конституційних норм, які є нормами прямої дії, а також законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про засоби масової інформації".

Зараз у судовому процесі оголошено перерву до 14:00.