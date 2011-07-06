Немиря: Янукович ігнорує чітку позицію Євросоюзу

Незважаючи на власні обіцянки щодо гарантії прозорості і відкритості судового процесу, включно з безперешкодним його висвітленням телевізійними та друкованими ЗМІ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ знову показав, що йому не можна довіряти.

Про це заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем`єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ, коментуючи рішення Печерського райсуду Києва заборонити пряму трансляцію засідання у справі Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», він зазначив, що так само не заслуговують на довіру і багаторазові запевнення генерального прокурора про відкритість судового процесу.

«Сьогоднішні події в Печерському суді дали ще один доказ тому, що прокуратура і суд перетворились на орган з обслуговування адміністрації В.ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, лише вчора Європейський Союз в черговий раз наголосив на потребі «забезпечити максимальний рівень прозорості і справедливості» судових процесів, а вже сьогодні В.ЯНУКОВИЧ та його прокурори і судді продемонстрували свою зневагу та ігнорування чіткої позиції Євросоюзу.

«Таким чином вони демонструють і зневагу до українського народу», - додав Г.НЕМИРЯ.

«Незважаючи на голосну публічну обіцянку «почути кожного», В.ЯНУКОВИЧ та його підлеглі чують лише себе і не чують Україну та Європу», - резюмував Г.НЕМИРЯ.

Як відомо, 5 липня Комісар Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ заявив, що під час зустрічі в Страсбурзі він «…ще раз висловив своє глибоке занепокоєння останніми подіями у справах ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду України… У цьому контексті я наголосив на потребі забезпечити максимальний рівень прозорості і справедливості розслідувань, кримінального переслідування та судових процесів…».