Як Кіпр із держбюджетом у 8 мільярдів був здатен вкладати в Україну 11 млрд?

Голова Центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК виступає за денонсацію угоди з Республікою Кіпр, що створює умови для вивезення коштів з України через офшори.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою партії коментарі С.БОНДАРЧУКА.

Він вважає, що денонсація угоди сприятиме наповненню Пенсійного фонду України.

За словами С.БОНДАРЧУКА, автори нинішньої пенсійної реформи на кожному кроці говорять, що держбюджет не в змозі покривати багатомільярдний дефіцит Пенсійного фонду. Але вони, зауважив депутат, замовчують той факт, що лише минулого року Україна нібито «інвестувала» в економіку Кіпру 6,5 млрд. доларів (понад 50 млрд. грн).

С.БОНДАРЧУК переконаний, що ці кошти є грішми, виведеними з України через офшори. На його думку, саме цей фактор найбільше сприяє зростанню дефіциту як держбюджету, так і Пенсійного фонду, оскільки з цих так званих «інвестицій» не сплачені ані податки, ані соціальні відрахування.

«Наша Україна» виступає за проведення реформ. Проте ми категорично проти того, щоб тягар реформ перекладали виключно на пересічних громадян. Ми наполягаємо, щоб боротьба з дефіцитом Пенсійного фонду велася передусім через залучення коштів олігархів, які виводяться з України через офшори, а не через вичавлювання останнього з пенсіонерів. Досить уже ганьбитися перед усім світом. Як так може бути, щоб країна із загальним державним бюджетом у 8 мільярдів доларів була здатна вкладати в Україну 11 мільярдів доларів?!», - заявив С.БОНДАРЧУК.

«Нашоукраїнець» вважає, що в діях парламентської більшості та уряду немає жодної логіки. С.БОНДАРЧУК пояснив, що вони борються з дефіцитом бюджету та Пенсійного фонду через збільшення зовнішніх запозичень, але при цьому категорично відмовляються закрити «чорні діри» кіпрських офшорів. Останній приклад – коли 15 червня парламентська більшість вкотре заблокувала спробу внести до порядку денного проект закону про денонсацію Угоди між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (реєстраційний № 8498).

На думку С.БОНДАРЧУКА, саме денонсація Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр допоможе забезпечити фінансову стабільність Пенсійного фонду в максимально короткий термін, але в жодному разі не Міжурядова угода про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, яку було підписано 4 липня.

«Судячи з назви, між Україною і Кіпром підписана угода щодо приховування резонансної інформації. Простіше кажучи, щоб ніхто зі сторони не сунув свого носа туди, де приховуються банківські та майнові таємниці українських керманичів», - сказав він.