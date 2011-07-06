З Печерського суду намагаються вивести ще одного нардепа-бютівця

У залі судового засідання Печерського районного суду, що розглядає кримінальну справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році, виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та працівниками судової міліції «Грифон», які на вимогу головуючого у процесі судді Родіона КІРЄЄВА за порушення порядку в судовому засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата Євгена СУСЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до працівників міліції, суддя наголосив: «Співробітники міліції, виконайте рішення суду негайно!»

У свою чергу, народні депутати, як і минулого разу, при аналогічному випадку, закликали співробітників міліції не піддаватися на провокації судді і не чинити протиправні дії проти народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського суду Р.КІРЕЄВ вже вимагав за порушення порядку видалити із зали народного депутата Михайла КОСІВА. Депутат відмовився виходити. Пізніше парламентарію стало зле і його забрала «швидка».