З Печерського суду намагаються вивести ще одного нардепа-бютівця
14:45, 06 липня 2011Політика
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Знову виник конфлікт з "Грифоном"
|Євген СУСЛОВ
Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до працівників міліції, суддя наголосив: «Співробітники міліції, виконайте рішення суду негайно!»
У свою чергу, народні депутати, як і минулого разу, при аналогічному випадку, закликали співробітників міліції не піддаватися на провокації судді і не чинити протиправні дії проти народного депутата.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського суду Р.КІРЕЄВ вже вимагав за порушення порядку видалити із зали народного депутата Михайла КОСІВА. Депутат відмовився виходити. Пізніше парламентарію стало зле і його забрала «швидка».
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