Зарплати нардепів пропонують прив'язати до «мінімалки»

Депутати підготували конституційне подання з приводу того, наскільки відповідає Конституції передача законних прав громадян на соціальні пільги в ручне управління корумпованим чиновникам з Кабміну.

Про це народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила на брифінгу у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат нагадала, що 14 червня парламентська більшість ухвалила правки до закону про державний бюджет, що дають змогу Кабміну встановлювати порядок і розміри виплат для чорнобильців, військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни. «Закріпити цю норму пропонується в іншому законопроекті з таємничою назвою «про виконання судових рішень», який, можливо, також розглядатиметься на нинішній сесії. Тобто десятки тисяч громадян одним рішенням фактично позбавили пільг, які у них є відповідно до закону», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету повідомила журналістам, що за результатами аналізу змін до держбюджету, прийнятих 14 червня, депутати підготували конституційне подання з приводу того, наскільки відповідає Конституції передача законних прав громадян на соціальні пільги в ручне управління корумпованим чиновникам з Кабміну.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала законопроект, який прирівнює посадові оклади народних депутатів України і державних службовців першої категорії, першого рангу до п`яти мінімальних заробітних плат: «Тепер у чиновників з`явиться стимул зайнятися соціальними стандартами, адже їх оклади безпосередньо залежатимуть від прожиткового мінімуму для працездатного населення. А за рахунок економії витрат на утримання державних органів ми пропонуємо вже з вересня цього року підняти мінімальні пенсії».

На думку голови парламентського комітету, в результаті так званих реформ «наші прості люди почали жити в півтора рази гірше, наші прості олігархи стали в два рази багатшими, а довіра до влади зменшилася рівно втричі. Якщо псевдореформи не зупинити, у безодню між бідними і багатими провалиться вся економіка». Тому ще однією ініціативою Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ стала пропозиція ввести мораторій на зростання комунальних тарифів.

«Як відомо, недавно влада пробачила 24 млрд. грн. боргів приватним компаніям – власникам обленерго, при цьому не пробачила людям заборгованість за послуги ЖКГ. Виходить, що бідні в Україні платять за багатих, а не навпаки. Я вважають, що в цій ситуації буде справедливим заморозити зростання комунальних тарифів для людей. Проте сьогодні більшість у Верховній Раді відмовилася розглядати це питання», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.