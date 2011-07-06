Тимошенко повторила судді, що він - нелюдь

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ поставив на обговорення питання про видалення Юлії ТИМОШЕНКО із судової зали за те, що вона обізвала його «нелюддю».

Як передає кореспондент УНІАН, після приходу судді до залу засідань народні депутати, які були присутні в ньому, почали голосно скандувати «Ганьба».

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО звертаючись до Р.КІРЄЄВА сказала: «Ви - нелюдь! Ви тільки що разом з Адміністрацією Президента натравили озброєних до зубів міліціонерів на беззахисних людей».

У відповідь на ці слова Ю.ТИМОШЕНКО суддя сказав: «Враховуючи, що підсудна своїм висловленням прямо ображала головуючого, суд і судову систему тільки через те, що на провадженні судді КІРЄЄВА перебуває ця справа, суд ставить на обговорення питання щодо видалення підсудної з зали суду на одне судове засідання».

У свою чергу представники прокуратури підтримали пропозицію судді.

«У зв’язку з тим, що підсудна грубо порушує порядок в залі судового засідання, не дивлячись на неодноразові попередження, суд постановив видалити підсудну з зали суду», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, бійці спецпідрозділу МВС «Беркут», які увірвалися до судової зали Печерського районного суду в Києві, де слухається справа екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, застосували фізичну силу до журналістів.

Видавлюючи представників ЗМІ від зали судового засідання по коридору, представники «Беркуту» не реагували за заклики, що вони порушують закон про перешкоджання роботі представників ЗМІ. Зокрема, бійці «Беркута», не розбираючи - чоловік чи жінка перед ними, та не надаючи будь-яких пояснень, грубо штовхали журналістів.

Також вони ігнорували висловлення, що вони порушують, як мінімум, три статті Кримінального кодексу – 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

У відповідь на це працівники «Беркута» рекомендували журналістам звертатись із заявами до міліції, якщо проти них вчинили щось протиправне.