Тимошенко дорікнула Кірєєву виправдальним вироком наркоторговцям

Після оголошення рішення про видалення за грубе порушення порядку із зали суду екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО головуючий на процесі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив технічну перерву на півгодини.

Як передає кореспондент УНІАН, присутній в залі суду народні депутати у відповідь на його рішення знову почали скандувати «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, суддя Р.КІРЄЄВ перед цим постановив видалили Ю.ТИМОШЕНКО із судової зали за те, що вона обізвала його «нелюддю».

Після того, як до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силоміць вивели з нього депутата Євгена СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів, Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до Р.КІРЄЄВА сказала: «Ви - нелюдь! Ви тільки що разом з Адміністрацією Президента натравили озброєних до зубів міліціонерів на беззахисних людей».

Р.КІРЄЄВ звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО, щоб пересвідчитись, чи не почулося йому, як вона його назвала.

У відповідь екс-прем’єр ще тричі обізвала його «нелюддю», пояснивши, зокрема, «що тільки нелюдь може виносити виправдальні вироки особам, які збувають наркотики».