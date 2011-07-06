Беркут застосував фізичну силу до журналістів (додані фото)

Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут», які увірвалися до судової зали Печерського районного суду в Києві, де слухається справа екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, застосували фізичну силу до журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, видавлюючи представників ЗМІ від зали судового засідання по коридору, представники «Беркуту» не реагували за заклики, що вони порушують закон про перешкоджання роботі представників ЗМІ.

Зокрема, бійці «Беркута», не розбираючи - чоловік чи жінка перед ними, та не надаючи будь-яких пояснень, грубо штовхали журналістів.

Також вони ігнорували висловлення, що вони порушують, як мінімум, три статті Кримінального кодексу – 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

У відповідь на це працівники «Беркута» рекомендували журналістам звертатись із заявами до міліції, якщо проти них вчинили щось протиправне.

Фото УНІАН