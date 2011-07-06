У Донецьку Януковичу нагадали його передвиборні обіцянки

Сьогодні в Донецьку під стінами обласної ради пройшла багатолюдна акція протесту чорнобильців, афганців, дітей війни, військових пенсіонерів, представників інших громадських і політичних організацій регіону проти ухвалення законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (№7562), який спрямований на погіршення соціального забезпечення пільгових категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі мітингувальників - жителів Донецька, Константинівки, Авдіївки, Макіївки, Вугледару, Гірника, Ясинуватої й інших міст регіону, які представляють «Союз Чорнобиль України», «Союз радянських офіцерів», організацій «Ніхто окрім нас», «Чорнобильські вдови» й ін., протестували проти ухвалення даного законопроекту, що призведе до скорочення пенсій пільговим категоріям громадян, оскільки розмір виплат визначатиметься не законодавчо, а відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Виступаючі на мітингу звинувачували чинну владу в бездушності до тих, хто їх врятував від чорнобильської катастрофи, хто брав участь у бойових діях в Афганістані, до вдів співвітчизників, які загинули при виконанні свого громадянського і солдатського обов`язку.

Представник міської організації «Союз Чорнобиль України» з Ясинуватої Анатолій ЧАЙКА в своєму виступі нагадав Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ його передвиборні обіцянки «чорнобильцям». Він зачитав декілька пунктів, в яких В.ЯНУКОВИЧ «давав «чорнобильцям» обіцянки, закликаючи голосувати за нього».

«Ось читаю дослівно: «Введення механізму постійного підвищення пенсій і соціальних пільг для чорнобильців залежно від зростання середньої заробітної плати в Україні»; «Ухвалення закону про соціально захисту дітей Чорнобиля»; «Забезпечення медичного і житлового забезпечення чорнобильців»; «Відміна принизливої процедури зв`язку причини смерті учасника з ліквідацією аварії» і так далі.. Це було обіцяно», - процитував передвиборчі гасла нинішнього Президента А.ЧАЙКА.

Учасники акції заявили, що залишають за собою право і далі проводити протести, якщо їх вимоги будуть проігноровані чинною владою. Вони наголошували, що мають намір відстоювати свої законні конституційні права в судах, звертатися в органи прокуратури і до міжнародних правозахисних організацій.

Мітингувальників у Донецьку підтримали і представники міських і обласних опозиційних партій – «Фронту змін», «Нашої України», Конгресу українських націоналістів, «Батькіщини», а також КПУ.