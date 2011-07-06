Янукович якраз вчасно згадав про права журналістів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив міжвідомчу робочу групу з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Комісія утворена з метою гарантування конституційних прав громадян на свободу слова та забезпечення захисту прав журналістів.

Відповідно до указу, Міжвідомча робоча група має оперативно інформувати Президента України про факти порушення законодавства про свободу слова та захист прав журналістів і подавати пропозиції щодо можливого реагування.

Керівником міжвідомчої робочої групи Президент призначив свого прес-секретаря Дарію ЧЕПАК.

До складу комісії також за згодою має увійти заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО, керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис ІВАНЕСКО, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр КУРДІНОВИЧ, голова правління громадської організації «Телекритика» Наталія ЛИГАЧОВА, голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО, кореспондент – представник в Україні Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана РОМАНЮК, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР, начальник Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК, перший заступник начальника Управління державної охорони України Станіслав ШУЛЯК.

Як повідомляє прес-служба Президента, на першому засіданні міжвідомча робоча група розглядатиме інформацію, наведену у двох листах на ім`я Президента України: від голови Національної спілки журналістів України І.ЛУБЧЕНКА та від головного редактора «Української правди» Олени ПРИТУЛИ.

«Ця робоча група працюватиме у відкритому режимі. Її робота стане ще одним кроком у програмі заходів «Відкрита розмова», мета якої – чесно і відкрито обговорити всі проблеми діяльності журналістів в Україні. Я запрошую всіх журналістів та представників громадськості взяти участь роботі цієї робочої групи, адже її засідання проходитимуть у відкритому режимі», – зазначила Д.ЧЕПАК, прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Беркут" у приміщенні Печерського суду застосував фізичну силудо журналістів.