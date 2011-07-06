У Києві мусульмани і євреї вчаться долати ненависть

У Києві почала роботу п`ятиденна Міжнародна молодіжна конференція, присвячена діалогу між мусульманами і євреями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії (IHRPEX), це вже друга така конференція, що проводиться за ініціативою IHRPEX і Українського єврейського комітету (УЕК).

За словами голови IHRPEX, народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, міжконфесійний діалог життєво необхідний і дуже важливий, особливо коли пошуком подібних компромісів займається молодь.

«Якщо антисемітизм має в Україні давню історію, то ісламофобія, з якою ми дедалі частіше зустрічаємося, для нас відносно нове явище. І хоча назви цих двох явищ різні, походження і історія, причина в них одна - ненависть. Цю ненависть необхідно долати вже сьогодні, аби завтра вона не змусила нас взятися за зброю», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Учасниками мусульмансько-єврейського діалогу стали молоді люди з 16 країн світу, які зібралися з метою обговорення шляхів взаємодії, пошуку мирного співіснування для своїх народів.

На відкритті Конференції було зачитано вітального листа члена Тристоронньої комісії, 42-го Президента США Білл КЛІНТОНА до учасників, в якому він висловив підтримку ініціативи проведення такої дискусії і побажав встановлення тісних зв`язків і співпраці заради миру і злагоди. (Тристороння комісія (Trilateral Commission) — міжнародна організація, що складається з представників Північної Америки, Західної Європи і Азії (в особі Японії і Південної Кореї), офіційна мета якої — обговорення і пошук розв’язання світових проблем - УНІАН).

У повідомленні також зазначається, що в роботі Конференції беруть участь: генеральний секретар «Конференції мусульман і євреїв» Ілля СИХРОВСЬКИЙ, директор програм з питань відносин мусульман і євреїв Волтер РУБІ, головний рабин Києва і України Яків Дов БЛАЙХ, директор центру ісламознавства Айдер БУЛАТОВ, Муфтій Релігійного управління Незалежних мусульманських громад України Абдурахман ХАМІДУЛЛІН та інші.