Усі губернатори і голови облрад скидаються на подарунок Януковичу

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив, що керівники українських регіонів у складчину купують подарунок Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, якому 9 липня виповнюється 61 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський прем`єр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Компанія у нас велика - всі губернатори, голови обласних рад. Я думаю, до обіду встигнемо привітати нашого Президента. (Подарунок даруватимемо) у складчину, у нас староста навіть є - ПРИСЯЖНЮК Анатолій (голова Київської облдержадміністрації), ось до нього всі запитання», - сказав В.ДЖАРТИ.