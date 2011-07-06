Усі губернатори і голови облрад скидаються на подарунок Януковичу
17:16, 06 липня 2011Політика
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У великої компанії і староста є...
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив, що керівники українських регіонів у складчину купують подарунок Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, якому 9 липня виповнюється 61 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський прем`єр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.
«Компанія у нас велика - всі губернатори, голови обласних рад. Я думаю, до обіду встигнемо привітати нашого Президента. (Подарунок даруватимемо) у складчину, у нас староста навіть є - ПРИСЯЖНЮК Анатолій (голова Київської облдержадміністрації), ось до нього всі запитання», - сказав В.ДЖАРТИ.
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